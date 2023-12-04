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Немецкого дирижера отстранили от фестиваля в Германии из-за связей с Россией

В Германии дирижера Франца отстранили от фестиваля SHMF из-за концертов в РФ

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SHMF/YouTube

Руководство Музыкального фестиваля Шлезвиг-Гольштейна (SHMF) отстранило от участия в мероприятии дирижера и пианиста Юстуса Франца — его основателя. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на немецкие СМИ.

Немецкий музыкант в июне вошел в жюри конкурса имени П. И. Чайковского в Москве, и связи с Россией администрация фестиваля сочла неприемлемыми.

«Мы обсуждаем действия основателя с ним лично, а не публично. По множеству причин приглашение Юстуса Франца было невозможно. Одна из них — его деятельность в России», — объясняет свое решение руководитель фестиваля Кристиан Кунт.

Франц не согласился со справедливостью своего отстранения, назвав его «трусливым». Он также заявил, что не будет «на коленях» просить, чтобы его приглашали.

Фестиваль в Шлезвиг-Гольштейне Франц основал в 1986 году.

Накануне известный французский дирижер Клеман Нонсьё выступил в российской опере.

Ранее песня из российского сериала «Слово пацана» возглавила украинский топ Apple Music.

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