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Сокуров объявил о завершении карьеры

Режиссер Александр Сокуров заявил, что его карьера завершилась

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Алексей Дружинин/РИА «Новости»

Режиссер Александр Сокуров рассказал в беседе с News.ru, что его профессиональная карьера завершилась.

Сокуров считает, что это произошло из-за запрета Министерства культуры проката его картины «Сказка». Режиссер признался, что в данный момент не работает над новыми проектами, так как ему нельзя снимать и показывать кино в России.

Сокуров подал документы в Министерство культуры РФ, чтобы получить прокатное удостоверение на показ фильма «Сказка» в сентябре 2023 года. Минкульт России отказался его выдавать.

13 октября организаторы фестиваля «Каро.Арт» в Москве сообщили, что показ фильма «Сказка», запланированный на 15 октября, отменен. Сокуров объяснял, что никаких объяснений такого решения он не получал — и не знает, какие могут быть «мотивировки» против показа его работы. Режиссер отмечал, что «возмущен нарушением закона государственными органами», поскольку, согласно Конституции, «в России цензура запрещена».

18 октября Сокуров заявил, что планов выложить в сеть фильм «Сказка» пока нет.

Ранее режиссер «Брата 3» не исключил смену названия фильма.

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