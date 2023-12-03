Буланова о браке Пригожина с Валерией: «В ней что-то потерялось»

Певица Татьяна Буланова считает, что брак с Иосифом Пригожиным негативно отразился на карьере Валерии как исполнительницы. Ее слова передает «СтарХит».

«С одной стороны, Валерии повезло, что у нее есть такой муж. С другой стороны, это сыграло с ней злую шутку, с Шульгиным у Валерии была загадка, а с Пригожиным в ней что-то потерялось», — призналась артистка.

При этом издание подчеркивает, что Буланова и Пригожин находятся в конфликте, который начался еще в тот момент, когда продюсер сотрудничал с исполнительницей. Буланова рассказывала, что не получила гонорар за организованные Пригожиным концерты. Продюсер, в свою очередь, заявил, что супруг певицы «привел к ней бандитов», которые вымогали у него деньги.

Валерия и Иосиф Пригожин поженились в 2004 году. Продюсер рассказывал, что влюбился в исполнительницу с первого взгляда. Однако артистка не сразу увидела в нем потенциального возлюбленного. Певица заявляла, что Пригожин покорил ее сердце заботой и вниманием.

Недавно Пригожин рассказал, как они с Валерией встретят Новый год.

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