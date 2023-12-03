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В Екатеринбурге с третьей попытки открыли бар солиста «Руки Вверх!»

Сергей Жуков с третьей попытки открыл бар «Руки Вверх!» в Екатеринбурге

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Павел Бедняков/РИА «Новости»

На улице Радищева, 25 в Екатеринбурге начал работу бар Сергея Жукова, солиста группы «Руки Вверх!». Об этом сообщил портал 66.ru.

По данным издания, заведение занимает площадь порядка 1 тыс. квадратных метров и может вместить до 1,2 тыс. посетителей. На обустройство бара потратили свыше 10 млн рублей.

Отмечается, что Жуков пытался открыть бар в Екатеринбурге несколько лет.

«Бар выстраданный и долгожданный. Я мечтал о нем. Мы хотели открыться здесь вторыми, а открылись 35-ми. Потому что нормальная русская действительность — в свое время связались не с тем человеком», — объяснил артист.

По словам музыканта, конкуренции с похожими заведениями он не боится, поскольку это мотивирует его улучшать свой бизнес.

Жуков хотел открыть «Руки Вверх! Бар» в Екатеринбурге еще в 2016 году — на улице Розы Люксембург. Согласно официальной версии, организаторам не удалось найти подходящее помещение. В 2023-м место нашли, и бар даже открыли — 27 октября — однако его тут же пришлось закрыть, чтобы устранить все замечания посетителей.

До этого сообщалось, что Сергей Жуков планировал отсудить у иркутского бара миллион рублей из-за вывески.

Ранее стало известно, что дочь солиста «Руки Вверх!» трижды сменила школу из-за отца.

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