Подольская рассказала о любимом новогоднем подарке из детства

Российская певица Наталья Подольская рассказала об одном из самых ярких новогодних подарков ее детства. О нем она побеседовала с «Пятым каналом» на премьере фильма «Елки 10».

Однажды на Новый год родители подарили будущей певице магнитофон «Беларусь».

«Это был магнитофон красного цвета, кассетный, конечно же, и был такой треугольный микрофончик с возможностью записывать. Я просто в порошок стерла этот микрофон», — поделилась воспоминанием Подольская.

По словам певицы, она записывала на кассету «Песенку о хорошем настроении» из кинофильма «Карнавальная ночь» в своем исполнении.

Накануне певец Сергей Лазарев признался, что у него есть договоренность с фанатами о подарках.

Лазарев объяснил, что поклонники не вручают ему цветы на концертах. По словам исполнителя, он не всегда может взять букеты с собой после выступления, так как они быстро вянут. Вместо этого фанаты переводят деньги в благотворительные фонды.

Ранее Малахов ответил на обвинения в недопуске к съемкам актера в кепке с триколором.