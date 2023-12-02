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Малахов ответил на обвинения в недопуске к съемкам актера в кепке с триколором

Шоумен Малахов опроверг заявления Мамаева о скандале вокруг кепки с триколором

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Телеграм-канал «МАЛАХОВ»

Телеведущий Андрей Малахов отреагировал на обвинения в свой адрес в том, что он якобы не позволил актеру Михаилу Мамаеву сняться в передаче «Привет, Андрей» в кепке с российским флагом. Заявления Мамаева он опроверг у себя в Telegram-канале.

«Без комментариев: фото из эфирной студии», — написал он, опубликовав несколько кадров, на которых Мамаев действительно находится в бейсболке с российским флагом за столом на съемках.

Накануне актер Михаил Мамаев, работающий военкором в зоне спецоперации России на Украине, приехал на съемки в военной форме. Он утверждал, что режиссер и редактор по гостям якобы отказывались пустить его в эфир в кепке с изображением флага.

Михаил Мамаев известен по роли Никиты Оленева в кинокартинах про гардемаринов. С конца 2022 года актер находится в зоне СВО.

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