Филипп Киркоров рассказал, как ему удалось достичь успеха на российской эстраде

Певец Филипп Киркоров в разговоре с «Пятым каналом» заявил, что смог достичь популярности на российской эстраде только благодаря упорному труду.

«Все эти магические преображения, которые со мной произошли в этом году, — это тоже труд. Труд наш совместный с Тимуром, личная мотивация. Короче, это все большая работа. И просто так чудес не бывает. Я хоть и верю в чудеса, но чудес на свете не бывает, это все труд», — подчеркнул Киркоров.

При этом он уточнил, что именно 41-летняя продюсер Татьяна Тур стала для него личной мотивацией к внешнему преображению.

В конце ноября на премьере фильма «Теща» Киркоров сделал предложение руки и сердца Татьяне Тур. Певец признался, что не намерен пользоваться услугами свахи Ларисы Гузеевой. Артист подтолкнул к себе 41-летнюю Тур и заявил, что «ему не нужны никакие свахи».

В марте Киркоров прошел несколько пластических операций на животе и лице. Также хирург звезды Тимур Хайдаров сделал ему коррекцию позвоночника и сформировал пресс с помощью специального аппарата. В сентябре Киркоров показал обновленный пресс журналистке Ксении Собчак в клинике Хайдарова.

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