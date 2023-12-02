Александра Митту перевели в реанимацию

Режиссера Александра Митту из-за ухудшения состояния перевели из отделения неврологии в реанимацию. Об этом сообщает Telegram-канал 112 со ссылкой на собственный источник.

Утверждается, что врачи пытаются справиться с осложнениями, которые возникли в ходе лечения: у кинематографиста развилась пневмония, кроме того, лечение осложняет тяжелое хроническое заболевание.

13 ноября у Александра Митты диагностировали повторный инсульт, воспаление почек и сердечные заболевания. Кинематографист находился в реанимации в тяжелом состоянии. За день до этого врачи диагностировали у режиссера пневмонию. 18 ноября Митту перевели из реанимации в палату неврологического отделения.

23 ноября Telegram-канал Mash сообщил, что у госпитализированного 90-летнего Александра Митты резко ухудшилось самочувствие. По данным канала, у Митты нарушено сознание и рассеяно внимание, врачи говорят об отрицательной динамике его самочувствия. Кроме того, уточнил источник издания в медицинских кругах, из-за лежачего положения у режиссера увеличивается количество свободной жидкости в левом легком.

В тот же день сын Александра Митты Евгений не подтвердил ухудшение состояния режиссера. Он заверил, что с его отцом все в порядке.

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