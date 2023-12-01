Представитель Тейлор Свифт ответила на слухи о секретной свадьбе певицы

Пресс-агент певицы Тейлор Свифт Три Пейн ответила на слухи о том, что певица якобы сыграла секретную свадьбу с бывшим избранником — британским актером Джо Элвином. Пост об этом Пейн разместила на своей странице в X (бывший Twitter)/

Пейн отреагировала на пост страницы Deuxmoi в социальной сети Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), посвященной звездным сплетням. В посте утверждалось, что свадьбу сыграли в 2020 или 2021 году.

«Довольно этой сфабрикованной лжи о Тейлор от Deuxmoi. Никогда не было ни свадьбы, ни какой бы то ни было церемонии. Безумные заявления. Пора бы уже нести ответственность за боль и травмы, которые причиняют такие посты», — написала представительница певицы.

По данным Deuxmoi, свадебная церемония якобы проходила в Великобритании, и очевидцы описывали ее как свадьбу в то время как официально Свифт и Элвин не заключали брак.

Накануне фильм-концерт Тейлор Свифт «Taylor Swift: The Eras Tour» заработал $250 млн в мировом прокате при бюджете $15 млн.

Тем самым лента вошла в топ-20 самых кассовых фильмов 2023 года. The Hollywood Reporter заявляет, что она также станет самым успешным концертным фильмом всех времен.

Ранее Ленни Кравиц задумался об отцовстве в почти 60 лет.