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Филипп Киркоров объяснил, почему не держит в доме прислугу

Певец Филипп Киркоров признался, что не пользуется услугами прислуги

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fkirkorov/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певец Филипп Киркоров признался, что не пользуется услугами прислуги, так как любит самостоятельно заниматься хозяйством. Его слова передает «Пятый канал».

«Я сам провел «Умный дом». <…> Свой «Умный дом» я еще не проверял, но я его спроектировал. Я вообще по специальности конструктор. Рисовал, чертил схемы. Геометрия у меня в школе была, я же золотой медалист. Сейчас подключаю непосредственно. Шторы, он например, открывает», — признался исполнитель.

Киркоров добавил, что в школе особый интерес проявлял к урокам труда и химии и ненавидел физкультуру. По словам артиста, исходя из юношеских предпочтений, он должен был стать учителем, а не артистом.

«Может быть, поэтому у меня так много учеников», — предположил певец.

Недавно Киркоров рассказал, за сколько споет для йоркширского терьера. Он заявил, что готов выступить перед псом за сумму равную гонорарам за 10 корпоративов. Таким образом певец прокомментировал рассказ Николая Баскова, который выступал перед псом Джорджиком. Басков отмечал, что до выступления не знал, что его пригласили выступить для собаки. Артист пояснил, что заказчик просто упомянул имя Джорджика, не вдаваясь в детали. Баскову также сказали, что именинник хочет видеть именно его «за любые деньги».

Ранее Ольга Бузова описала свои идеальные отношения.

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