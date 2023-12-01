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Владимир Машков рассказал, сколько ему пришлось ждать признания Олега Табакова

Актер Владимир Машков добился признания от Табакова спустя три года после знакомства

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«Централ Партнершип»

Актер Владимир Машков на подкасте «Креативные индустрии» признался, что ему пришлось ждать три года похвалы от своего мэтра Олега Табакова. Об этом пишет «Телепрограмма».

«Мне казалось, что я его раздражал… А в конце третьего курса Табаков вдруг предложил мне роль Абрама Ильича Шварца (спектакль «Матросская тишина»), которую до меня исполнял величайший Евгений Александрович Евстигнеев», — вспомнил Машков.

При этом артист уточнил, что для него такое предложение о роли стало своеобразным признанием своего таланта. По словам актера, Табаков любил цитировать Черчилля, который считал, что «успех – это движение от неудачи к неудаче без потери энтузиазма».

В 2018 году Машкова назначили новым художественным руководителем Московского театра Табакова. Он учился на курсе Табакова в Школе-студии МХАТ, которую окончил в 1990 году. «Табакерка» является для него родным театром. В апреле 2023 года актер признался, что последним подарком от Олега Табакова стала книга мэтра.

Ранее Никас Сафронов назвал Клару Новикову патриоткой после выступления с флагом Украины.

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