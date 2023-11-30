Прохор Шаляпин выступил за брачный договор и подшутил над бывшей невестой

Певец Прохор Шаляпин в интервью Telegram-каналу «Звездач» признался, что считает брачный договор правильным решением в современном браке. Он также подшутил над своей бывшей невестой Анной Калашниковой.

«Брачный договор — это современная форма оформления отношений. Я считаю, что это правильно, это честно. А есть люди, которые совершенно не думают о деньгах. Калашникова пришла, понимаете, из Дубая или Монако, она наверняка не думает о деньгах. По крайней мере сегодня. А что, гастроли», — посмеялся Шаляпин.

При этом он добавил, что не хотел бы еще раз попасть в суд, так как, по словам певца, судебная тяжба сильно выматывает. Шаляпин считает, что брачный договор поможет супругам избежать встречи с судьей.

В середине сентября Шаляпин объяснил, почему никогда «не бросит камень» в оперную певицу Анну Нетребко. Шаляпин отметил, что Нетребко эмигрировала из России задолго до начала специальной военной операции на Украине. Он уточнил, что коллега заработала деньги своим трудом и талантом за рубежом. Певец не уверен, что Нетребко дали бы построить карьеру в России 20 лет назад.

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