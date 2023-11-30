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Лариса Долина объяснила, почему не достроила свой джаз-клуб

Певица Долина заявила, что не достроила джаз-клуб из-за проблем с поставками

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larisa.dolina.official/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Певица Лариса Долина рассказала в беседе с Voice, что не может открыть свой джазовый клуб в центре Москвы.

Долина объяснила, что стройка заведения затянулась из-за проблем с поставками. По словам артистки, нужные материалы для ремонта не так просто достать. Более того, их поставки задерживаются на полгода и даже на год.

«Я спокойно сижу, не тороплю события. Он будет. Только надо терпеливо ждать, а я умею это делать», — поделилась звезда.

Долина рассказывала, что место для джазового клуба ей подарил меценат, чье имя она скрывает. По данным издания, им оказался бизнесмен Юрий Растегин.

В 2022 году появились слухи о том, что Долина завела роман с Растегиным. Сам предприниматель опроверг данную информацию. Мужчина уверил, что их связывает исключительно дружба. Он напомнил, что женат. Однако он не удивлен появившемся слухам, так как часто пересекается с артисткой на различных мероприятиях.

«Наша пресса в плане новостей может подать несоответствующие фактическим обстоятельствам сведения», — заявил Растегин.

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