Киркоров признался, что является поклонником Милоша Биковича

Певец Филипп Киркоров признался, что с большим удовольствием отдавал награду премии «Золотой граммофон» актеру Милошу Биковичу. Его слова передает Telegram-канал «Звездач».

«Я являюсь большим поклонником Милоша Биковича. Потому что он потрясающий артист, актер, хороший парень и вообще красавчик», — признался исполнитель.

Награждение прошло 29 ноября в «Крокус Сити Холле». При этом о награде Биковича стало известно еще 24 ноября — ведущая телеканала Ru.tv в прямом эфире проговорилась о статуэтке актера и намекнула на то, что певец может не заслуживать ее. В «Золотом граммофоне» 2023 году Биковичу досталась награда в специальной номинации «Музыкальный киноэксперимент года». Звезда «Холопа» недавно записал первый сольный трек на русском языке «Танцуешь со мной».

Недавно сообщалось, что Киркоров появился на премии «Золотой граммофон» с обручальным кольцом.

«Да, [это обручальное кольцо]! А вы только опомнились?» — ответил артист на вопрос журналиста.

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