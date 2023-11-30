Экс-невеста Баскова задолжала налоговой 120 тысяч рублей

Модель и экс-невеста певца Николая Баскова Виктория Лопырева задолжала Федеральной налоговой службе 120 тысяч рублей. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По данным канала, Лопырева должна ФНС 118 тысяч на оплату транспортного налога, а также более мелкие суммы: налог на имущество и пени, а также пени за транспортный налог и штраф за не вовремя поданную налоговую декларацию.

Последние несколько лет Лопырева живет в Дубае с сыном Марком Лионелем. Отец мальчика — первый заместитель председателя правительства Коми Игорь Булатов — проживает в России. В ноябре 2023 года модель заявила, что рассталась с Булатовым.

Накануне стало известно, что налоговый долг блогерши Елены Блиновской вырос почти до полутора миллиардов рублей.

По данным издания, Федеральная налоговая служба выставила Блиновской долг в размере 1 402 202 042 рубля. Изначально блогершу обвинили в неуплате налогов на сумму более 918 млн и в легализации 43 млн рублей.

Ранее российская балерина Анастасия Волочкова заявила «Газете.Ru», что у нее нет долга перед судебными приставами в размере почти 60 тысяч рублей. По словам балерины, накануне она выплатила не только задолженность, но и налоги на все свое имущество и автомобили.