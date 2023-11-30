Татьяна Буланова рассказала, уйдет ли она в декрет в случае беременности

Певица Татьяна Буланова не намерена уходить в декрет, если забеременеет и родит детей от своего нового мужа, 35-летнего бизнесмена Валерия Руднева. Об этом 54-летняя артистка рассказала в беседе с kp.ru.

«Сцену и семью я совмещаю больше тридцати лет. Из родительского дома я сразу же вышла замуж за первого супруга, а через год родила ребенка. Потом второй раз вышла замуж, и тоже через какое-то время у нас появился сын. При этом я в декрет не уходила, со сценой не расставалась. Такой у меня уже сложился образ жизни. Не знаю, может быть, я делаю что-то неправильно», — отметила певица.

Буланова добавила, что самым главным для нее является понимание мужа, который рад, что она «работает и занимается любимым делом». При этом артистка уточнила, что в семье пока не решили, будут ли они нанимать няню.

«Ну, когда дети будут, тогда и решим. Это очень интимная тема. Как Бог даст», — сказала Буланова.

В начале ноября Татьяна Буланова пообещала скрывать свою будущую беременность из-за суеверий и деликатности. При этом исполнительница подчеркнула, что хочет иметь детей от своего мужа, который младше звезды на 19 лет.

Буланова была замужем трижды. Ее первым супругом был звукорежиссер Николай Тагрин. У них есть общий сын Александр. Певица также была в браке с футболистом Владиславом Радимовым. В 2006 году у супругов родился сын Никита. В 2016-м спортсмен и певица развелись.

Ранее сообщалось, что Буланова не заключила брачный контракт с новым мужем.