Фаррух Закиров ответил на обвинения в «крышевании» Наргиз

Советский и узбекский эстрадный певец Фаррух Закиров назвал ложью обвинения композитора Максима Фадеева, заявившего о крышевании исполнителем своей племянницы Наргиз. Его слова передает NEWS.RU.

«Все, что я могу сказать: я не могу влиять на слова и поступки моих родственников. Поэтому теории о том, что я «стою за чем-либо» или «крышую чьи-либо поступки», — это абсолютная ложь», — заявил музыкант.

Закиров подчеркнул, что ушел с должности министра культуры Узбекистана 20 лет назад. Он также отметил, что выступает за дружбу между странами и гордится своей российской публикой.

«Я могу нести ответственность только за себя. Свои концерты в России я никогда не скрывал», — подытожил исполнитель.

29 ноября Фадеев признался, что был полностью шокирован заявлениями певицы Наргиз Закировой в рамках разговора с пранкерами Вованом и Лексусом. Он назвал ее слова экстремизмом, отметив, что артистка перешла «красную черту». Продюсер также публично обратился к МВД и ФСБ России с просьбой проверить концертную деятельность дяди певицы Фарруха Закирова в России.

«Почему ей все это сходит с рук? Теперь, посмотрев программу, мне, как и вам, понятно, что за этим всем стоит ее дядя Фаррух Закиров. <…> Этот Фаррух Закиров, который «крышует» весь беспредел, который творит его племянница, оказывается, активно гастролирует по Российской Федерации и зарабатывает здесь деньги», — заявил Фадеев.

До этого пранкеры Вован и Лексус позвонили певице Наргиз и от имени бывшего министра культуры Украины Александра Ткаченко спросили про финансирование ВСУ. Исполнительница отметила, что высылает деньги на восстановление, беженцам, либо для ВСУ. Затем она показала татуировку с гербом Украины, а после пообещала набить еще одну со Степаном Бандерой. При этом певица отметила, что ее не смущает идеология национального «героя» Украины даже несмотря на еврейские корни.

Ранее Иосиф Пригожин назвал животным Наргиз на фоне признания в спонсировании ВСУ.