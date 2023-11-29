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Российскому аналогу «Евровидения» еще не придумали название

Министр культуры РФ Любимова назвала «Интервидение» рабочим названием конкурса

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Министр культуры РФ Ольга Любимова назвала упоминавшееся до этого название «Интервидение» — аналога музыкального конкурса «Евровидение» — рабочим вариантом. Ее слова передает ТАСС.

«Нужно очень хорошо посмотреть, как правильно его назвать. Это конкурс международный. И главная его задача — привлечь все страны. Для нас в этом смысле не будет дружественных и недружественных стран. Для нас будут исполнители, которые разделяют наши ценности, у которых есть хорошие песни, которые представляют свою национальную культуру, культуру своей страны», — заявила она.

Любимова подчеркнула, что это будет «именно музыкальный конкурс». Она добавила также, что другие песенные проекты России не закроют на фоне создания нового конкурса.

17 ноября министр культуры России Ольга Любимова предложила зарубежным министрам создать общую Евразийскую кинопремию и музыкальный конкурс «ЕвразияВидение+», или «ИнтерВидение». Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст уточнил, что конкурс должен стать ежегодным, впервые его хотят провести в 2024 году.

Ранее певец Юрий Титов усомнился в успехе реалити-шоу «Новая фабрика звезд».

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