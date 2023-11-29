В России появится новый телеканал с самыми популярными советскими и современными мультфильмами

Медиахолдинг «Цифровое Телевидение» запустит новый телеканал КиноМульт, на котором будут показывать популярные советские и современные мультфильмы. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе холдинга.

«Уже с 18 декабря абоненты видеосервиса Wink смогут насладиться такими дорогими с детства нашему сердцу фильмами, как «Приключения Буратино», «Приключения Электроника», «В поисках капитана Гранта», а также хитами современной анимации», — заявил глава организации Роберт Гндолян.

Сообщается, что телеканал будет посвящен детскому кино и мультфильмам. В частности, на КиноМульте будут показывать современную анимацию («Тима и Тома», «Домики», «Бодо Бородо», «Бумажки», «Волшебный фонарь»), а также культовые советские мультфильмы («Приключения Буратино», «Приключения Электроника», «В поисках капитана Гранта»).

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