Концерт Кишлака в Оренбурге отменили после протестов активистов

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Концерт рэпера Кишлака (настоящее имя Максим Фисенко) в Оренбурге отменили после протестов активистов. Об этом сообщают «Вести Оренбуржья».

Telegram-канал издания продемонстрировал видеообращения людей, которые требуют отменить концерт Кишлака в Оренбурге и привлечь к ответственности организаторов мероприятия. На видео, опубликованном каналом, активисты называются себя представителями организаций, поддерживающих участников спецоперации России на Украине.

Они предполагают, что исполнитель пропагандирует в своих песнях наркотики.

В соцсетях Кишлака указано, что концерт в Оренбурге перенесен на другую дату по техническим причинам.

В октябре в отношении Кишлака и его коллеги по сцене Kizaru (настоящее имя Олег Нечипоренко) завели административные дела о пропаганде наркотиков в интернете. Поводом для обвинения в пропаганде стали посты артистов в социальных сетях.

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