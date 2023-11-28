Приговор писателю Глуховскому признан законным

Мосгорсуд признал законным приговор писателю Дмитрию Глуховскому (признан в РФ СМИ-иноагентом), осужденному заочно на 8 лет колонии за фейки о Вооруженных силах РФ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

«Суд рассмотрел апелляцию защиты на приговор Глуховскому и постановил оставить решение первой инстанции без изменения, а жалобу защиты — без удовлетворения», — уточнили в пресс-службе.

Известно, что Басманный суд Москвы заочно назначил Глуховскому наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет с лишением на 4 года права администрировать сайты электронных или информационно-коммуникационных сетей, в том числе интернета.

Следствие установило, что с 10 марта по 10 мая 2022 года покинувший пределы России Глуховский разместил на своих личных страницах в социальных сетях тексты и видеоролики с недостоверной информацией о якобы совершенных российскими военнослужащими умышленных преступлениях во время специальной военной операции на Украине. Глуховский арестован заочно и объявлен в розыск.

Из открытых источников можно заключить, что автор романов «Метро 2033» и «Текст» имеет гражданство России, Израиля и виды на жительство в Германии и Испании.

Накануне Глуховский вызвал волну мемов своим ответом в соцсети X на вопрос, как получить вид на жительство в Европе.

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