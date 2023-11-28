Ляйсан Утяшева рассказала, почему не родила третьего ребенка от Павла Воли

Телеведущая Ляйсан Утяшева на своем шоу «Дерзкая готовка» призналась, что была готова родить от Павла Воли третьего ребенка.

Гостья программы Ассоль Васильева рассказала, что ее супруг, рэпер ST был настроен крайне серьезно в начале их отношений. Музыкант заверил, что обеспечит жену и будущего ребенка всем необходимым, но ему на это нужно время. Тогда рэпер попросил у жены год, чтобы заработать достаточно средств. Утяшева предположила, что у них с Волей могло бы быть больше детей, если бы комик вел себя более решительно.

«Если бы Павел Алексеевич вот так же мне сказал, возможно, у нас бы уже было трое детей, а может быть, и больше. Мы на это все «чики-пуни» потратили лет шесть», — посмеялась Утяшева.

Ляйсан Утяшева замужем за Павлом Волей с 2012 года, артист сделал предложение спортсменке, когда она варила на кухне борщ. Телеведущая рассказывала, что в тот момент чистила картофель и не ожидала увидеть возлюбленного с кольцом. У супругов двое детей: 9-летний сын Роберт и 7-летняя дочь София.

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