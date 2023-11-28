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«Мы друг друга ненавидели»: Харламов рассказал, зачем злил Гузееву на съемках

Комик Гарик Харламов опаздывал на съемки «Тещи» ради создания настроения

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Global Look Press

Юморист Гарик Харламов на светской премьере комедии «Теща» с Ларисой Гузеевой вспомнил, как злил телеведущую на съемках проекта. Об этом пишет kp.ru.

«Я неоднократно опаздывал. Лариса не ругала, но настроение у нее, естественно, портилось, и понятно, почему. Но нам это было нужно для кино. У нас роли такие: мы друг друга ненавидели, и для съемок это хорошо. Поэтому я и опаздывал для создания этого настроения», — пошутил Харламов.

По словам комика, он опаздывал на съемки из-за разных с Гузеевой биоритмов. Харламов не любит рано вставать, а телеведущая, напротив, предпочитает ранние подъемы. Несмотря на это комик признался, что их первая встреча с Гузеевой прошла «максимально приятно».

«Я подарил Ларисе хризантемы — ее любимые цветы. Так что теперь буду дарить только их», — улыбнулся Харламов.

Харламов и Гузеева вместе снялись в проекте Аскара Узабаева «Теща». Телеведущая рассказывала, что изначально сомневалась, соглашаясь на роль в ленте, поскольку равнодушна к жанру комедии. В фильме также сыграли Настасья Самбурская, Александр Лыков, Марк Богатырев, Никита Тарасов.

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