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Самбурская о браке с Егором Кридом: «Упаси Бог»

Актриса Самбурская заявила, что Егор Крид глубоко женат на самом себе

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Алексей Майшев/ РИА Новости

Актриса Настасья Самбурская призналась в программе «Шоу Воли», что никогда бы не вышла замуж за певца Егора Крида.

На вопрос ведущего шоу Павла Воли о том, сыграла бы она свадьбу с Кридом или нет, Самбурская ответила: «Упаси Бог». Актриса заявила, что певец «глубоко женат на себе». Она уверена, что артист — нарцисс. Зрительницы шоу поддержали ее мнение из зала.

«Ты видел, как он общается? Как с этим разговаривать? Как с этим жить вообще? Ему себя надо брать в жены», — отметила актриса.

Самбурская также рассказала о своем новом романе. На момент съемки программы актриса встречалась с новым партнером около десяти дней.

Самбурская была замужем один раз. С 2017 по 2018 год она состояла в браке с актером Кириллом Дыцевичем. Актриса рассказывала, что экс-супруг поднимал на нее руку и постоянно подвергал эмоциональному насилию.

В ноябре Егор Крид признался, что не особо любит ходить на свидания, так как предпочитает естественное общение. Он также выразил надежду, что не будет ходить в холостяках вечно.

Ранее дочь Маликова заподозрили в романе с хоккеистом Капризовым после разрыва.

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