«Хоккейные папы» стали лучшей киноновинкой недели в России

Фильм Андрея Булатова «Хоккейные папы» стал лучшей киноновинкой недели в России с почти 60 млн рублей, заработанными в первый уикенд проката. Об этом сообщает «Бюллетень кинопрокатчика».

По сюжету Андрей (Алексей Бардуков) — тренер детской хоккейной команды маленького провинциального городка, чью размеренную жизнь нарушает известие о том, что единственный в городе ледовый дворец, где он тренирует детей, собираются снести. Чтобы избежать потери дворца, нужно победить в любительском турнире по хоккею, и команду собирают из отцов маленьких хоккеистов.

Возглавила российский бокс-офис снова сказка «По щучьему велению» — она уже пятую неделю подряд удерживает первую строчку рейтинга, и в минувшие выходные собрала еще 134 млн рублей.

На третьем месте в отечественном прокате — новинка, франко-бельгийский мультфильм «Большое маленькое приключение», который собрал за четыре дня проката около 22 млн рублей.

Накануне в московском кинотеатре «Октябрь» прошел закрытый премьерный показ фильма «Хоккейные папы», на котором присутствовали актеры фильма, легендарные хоккеисты и глава «Норильского никеля» Владимир Потанин, поддержавший идею создания картины.

Ранее стало известно, что в России снимут фильм по повести Булата Окуджавы «Фронт приходит к нам».