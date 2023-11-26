Петров прочитал клятву жене с расстегнутой рубашкой

Актер Александр Петров сыграл 25 ноября свадьбу с Викторией Антоновой. Об этом сообщает kp.ru.

Торжество состоялось в банкетном зале в Подмосковье La'Pino Hall. Молодожены потратили на празднество от 15 до 25 млн рублей, отмечает издание. Всего свадьбу Петровых посетили 250 человек. Организатором был Андрей Фомин, который проводил торжество актрисы Паулины Андреевой и Федора Бондарчука.

Издание добавляет, что во время своей клятвы Петров поднялся на сцену, скинув с себя пиджак и распахнув рубашку. Он прочитал жене брачный обет, написанный от руки на листе бумаги.

15 сентября 2023 года Александр Петров удивил поклонников, сообщив, что женился, и показал видео из ЗАГСа. Позже стало известно, что избранница артиста Виктория (в девичестве — Антонова) работает в Центре развития национальной культуры им. императрицы Александры Федоровны (ЦРНК).

Мать актера объясняла, что у пары будет «пышная» свадьба в декабре, а пока они просто расписались из-за плотного графика съемок. По ее словам, Виктория — именно та девушка, о которой мечтал сын, и она довольна его выбором.

Ранее сообщалось, что Виктория Боня планирует стать матерью во второй раз.