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Евгению Беркович отпустили на прощание с бабушкой

Режиссера Беркович отпустили из СИЗО проститься с бабушкой-писательницей

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Valera N. Trubin/Wikimedia Commons

Режиссера Евгению Беркович отпустили из СИЗО, чтобы она могла проститься со своей бабушкой — писательницей Ниной Катерли. Об этом написал в своем Telegram-канале депутат Заксобрания Петербурга Борис Вишневский.

Прощание в крематории состоялось 25 ноября.

«Перед прощанием в зал пустили только родственников и привезли Женю Беркович, дали проститься с бабушкой и увидеться с  мамой, Еленой Эфрос. Потом, когда  Женю увезли, пустили остальных проститься», — уточнил Вишневский.

Нины Катерли не стало 20 ноября. Писательнице и правозащитнице было 89 лет.

Накануне ряд деятелей культуры, журналистов и правозащитников в открытом письме обратились к уполномоченному по правам человека Татьяне Москальковой с просьбой изменить меру пресечения находящимся в СИЗО драматургу Светлане Петрийчук и театральному режиссеру Евгении Беркович.

«Она просила суд изменить ей меру пресечения: у нее на иждивении находятся две бабушки и две приемных дочери. <...> Просим способствовать тому, чтобы Светлане Петрийчук и Жене Беркович была изменена мера пресечения», — говорится в обращении.

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