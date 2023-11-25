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Друг Дроздова прокомментировал сообщения об ухудшении его состояния

RT: Мирошник опроверг сообщения об ухудшении состояния телеведущего Дроздова

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Валерий Мельников/РИА Новости

Друг телеведущего Николая Дроздова Константин Мирошник заявил, что сообщения об ухудшении его состояния не соответствуют действительности. Об этом пишет RT.

«Он бегает, ходит, шутит, вчера с ним виделись — ездили есть пиццу. После концерта в начале декабря у нас запланировано экологическое путешествие на машинах», — рассказал Мирошник.

По словам друга Дроздова, в ближайшее время телеведущий проведет концерт, который был бы отменен в случае ухудшения его самочувствия.

До этого телеведущий и зоолог Николай Дроздов возмутился сообщениями о том, что у него обнаружили рак и назвал мерзавцами и сволочами тех, кто распространяет подобную информацию. Он опроверг, что находится в тяжелом состоянии в больнице. Данные сообщения дважды — в октябре и ноябре — публиковал Telegram-канал Shot. В частности, в них утверждается, что зоолог жаловался на слабость и ему рекомендовали домашнее лечение и постельный режим.

Ранее Николай Дроздов рассказал о самочувствии после операции.

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