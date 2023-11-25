Друг Дроздова прокомментировал сообщения об ухудшении его состояния

Друг телеведущего Николая Дроздова Константин Мирошник заявил, что сообщения об ухудшении его состояния не соответствуют действительности. Об этом пишет RT.

«Он бегает, ходит, шутит, вчера с ним виделись — ездили есть пиццу. После концерта в начале декабря у нас запланировано экологическое путешествие на машинах», — рассказал Мирошник.

По словам друга Дроздова, в ближайшее время телеведущий проведет концерт, который был бы отменен в случае ухудшения его самочувствия.

До этого телеведущий и зоолог Николай Дроздов возмутился сообщениями о том, что у него обнаружили рак и назвал мерзавцами и сволочами тех, кто распространяет подобную информацию. Он опроверг, что находится в тяжелом состоянии в больнице. Данные сообщения дважды — в октябре и ноябре — публиковал Telegram-канал Shot. В частности, в них утверждается, что зоолог жаловался на слабость и ему рекомендовали домашнее лечение и постельный режим.

Ранее Николай Дроздов рассказал о самочувствии после операции.