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Киркоров назвал «похотливыми мыслями» слова Успенской о его предложении

Певец Филипп Киркоров опроверг, что делал Успенской предложение руки и сердца

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Super/YouTube

Певец Филипп Киркоров опроверг в подкасте «You Want A Scandal Now?», что делал предложение коллеге Любови Успенской.

О том, что Киркоров делал предложение артистке, заявляла сама Успенская. Певец назвал слова коллеги ее «похотливыми мыслями». Исполнитель отметил, что звал под венец множество звезд, но не ее.

«Маше Распутиной делал предложение, Азизе делал предложение. Я должен был на ком-то репетировать перед тем, как сделать предложение Алле Пугачевой. Потом Насте Стоцкой говорил, что люблю. А дальше – гуляй шальная императрица! Чего только в жизни не было!» — заявил артист.

Киркоров предположил, что возможно Успенская хотела за него выйти замуж, однако он не видел себя рядом с ней.

В октябре Успенская заявила, что Киркоров делал ей предложение в Америке. На тот момент артистка была замужем. По словам певицы, через неделю после этого события Киркоров женился на Алле Пугачевой.

Успенская считает, что поп-певец все время на нее наговаривает в публичном пространстве и пытается ее как-либо зацепить. Она добавила, что за последние годы Киркоров сильно изменился и «ведет себя недостойно».

Ранее Гарик Харламов признался в любви Гузеевой.

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