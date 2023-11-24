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Ответ Глуховского* о получении ВНЖ в Европе стал мемом

Писатель Дмитрий Глуховский* о том, как переехать в Европу: стать программистом

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glukhovsky/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Писатель Дмитрий Глуховский (признан в РФ СМИ-иноагентом) вызвал волну мемов своим ответом в соцсети X на вопрос, как получить вид на жительство в Европе.

«1. Учишь английский; 2. Учишь Питон; 3. Едешь в Германию работать», — написал создатель «Метро 2035».

Часть пользователей возмутил комментарий писателя, подчеркнув, что «в таких случаях хорошо греет израильский паспорт».

«Дмитрий, я вас очень уважаю, но это рекомендация из разряда «если вы бедный — разбогатейте». Мой близкий выучил Питон, но не может найти работу уже полгода, так как большая конкуренция. И это еще не все проблемы, с которыми сталкиваются обычными небогатые люди, которые уехали», — посетовал подписчик автора.

При этом писатель уверил, что получить ВНЖ в Германии или другой европейской стране возможно при условии целенаправленной деятельности эмигранта для легализации в ЕС.

«Чтобы уехать, нужно предпринять усилия. Да, учить языки, да, освоить нужную специальность. Но это все достижимо, если у вас есть цель», — отметил Глуховский.

Впрочем, часть пользователей пошутили над ответом писателя — они стали публиковать свои варианты, как переехать в Вестерос, Новиград и получить Нобелевскую премию.

Ранее Улицкая, Ерофеев и Сорокин отвергли обвинения в поддержке украинской армии.

*  признан в РФ СМИ-иноагентом
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