Сын Бари Алибасова отреагировал на новости о болезни отца

Продюсер группы «На-На» Бари Алибасов скрыл от своих близких то, что у него обнаружили опухоль. Об этом kp.ru рассказал его сын Бари Алибасов-младший.

По его словам, он узнал об этом одним из последних.

«Мне с самого утра позвонили человек 20 с этой информацией. Я сразу побежал к отцу. Там у меня произошло знакомство с отцовской опухолью. Я пришел к нему, а он дверь не открывает, я открыл своим ключом и тут с порога на меня набрасывается маленькая, лысая, страшная Опухоль. Я понял, что это Опухоль, когда с кухни раздался папин голос: «Опухоль, ко мне!». И собака на своих коротеньких ножках побежала на кухню», — рассказал он.

Он отметил, что отец запретил своему врачу-реабилитологу рассказывать о его проблемах со здоровьем. Поэтому последние три месяца у Бари Алибасова-младшего нет информации о его болезнях.

23 ноября сообщалось, что у продюсера группы «На-На» обнаружена опухоль. К врачам 76-летний Алибасов обратился с жалобами на боли в животе. Алибасову в ближайшее время предстоит срочная операция из-за сантиметровой кисты в репродуктивной системе. Предварительно, опухоль не злокачественная, однако принято решение об экстренном хирургическом удалении, чтобы исключить риски.

Ранее Бари Алибасов отреагировал на сообщения о своей госпитализации.