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Лидеру «Морального кодекса» пришлось перенести операцию по удалению опухоли

Лидер «Морального кодекса» Мазаев перенес операцию по удалению опухоли

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Григорий Сысоев/РИА «Новости»

Лидер группы «Моральный кодекс» Сергей Мазаев перенес операцию по удалению опухоли. Об этом 63-летний музыкант рассказал интернет-изданию «Абзац».

По его словам, он пошел на этот шаг для того, чтобы продолжить работать в новогодние праздники.

«Я готовлюсь к операции. Там реабилитационный период же долгий — полтора месяца. Я буду делать операцию в начале января, сейчас много работы. В ближайшее время мы участвуем в большой новогодней кампании — у нас очень много приглашений», — поделился музыкант.

Мазаев добавил, что «Моральный кодекс» не планирует принимать участие в голубых огоньках на Новый год.

В начале октября Сергей Мазаев говорил, что не выступит на концерте, который посвящен памяти Юрия Шатунова, из-за проблем со здоровьем. Он уточнял, что ему нужно удалить полипы.

23 ноября сообщалось, что у продюсера группы «На-На» Бари Алибасова обнаружена опухоль. К врачам 76-летний Алибасов обратился с жалобами на боли в животе. В ближайшее время ему предстоит срочная операция из-за сантиметровой кисты в репродуктивной системе.

Ранее участница «Фабрики звезд» рассказала об операции из-за ошибки косметолога.

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