Обладателя «Оскара» Джейми Фокса обвинили в домогательствах

На голливудского актера Джейми Фокса подали в суд, обвинив его в домогательствах в 2015 году. Об этом пишет телеканал Fox News со ссылкой на иск потерпевшей.

Издание сообщает, что, по словам истицы, инцидент произошел в ночь на 27 августа 2015 года в ресторане, где девушка сидела с подругой. Последняя заметила Джейми Фокса, сидящего через столик от них, и попросила его с ними сфотографироваться, на что актер ответил согласием. После этого, утверждает истица, Фокс сделал ей несколько комплиментов, а потом утащил в укромное место, где стал совать руки под одежду.

В иске указано, что действия актера причинили девушке «физические и эмоциональные травмы, беспокойство, страдание, смущение и экономический ущерб». В связи с этим истица просит суд взыскать с Фокса компенсацию.

Джейми Фокс известен по фильмам «Рэй», «Соучастник», «Законопослушный гражданин», «Джанго освобожденный» и ряду других. За роль Рэя Чарльза получил премию «Оскар» в 2005 году.

Ранее Джейми Фокс извинился за спорный пост в соцсети, который сочли антисемитским.