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В Москве покажут детское шоу с персонажами «Союзмультфильма» и блогершей-миллионщицей

Премьера шоу «Мульт и Елка» с блогершей Миланой Хаметовой состоится 27 декабря

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Пресс-служба шоу «Мульт и Елка»

Киностудия «Союзмультфильм» организует официальную новогоднюю елку в формате шоу «Мульт и Елка», в котором главными героями станут популярные персонажи студии и блогерша-миллионщица Милана Хаметова. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе мероприятия.

«Оба поколения по достоинству оценят технологическое совершенство шоу «Мульт и Елка» на стыке медиа, интерактива и спецэффектов. Дополнят впечатление зрелищные музыкальные номера с воссозданными с помощью нейросети голосами персонажей «Союзмультфильма», акробатическими трюками, танцами и воздушными полетами артистов под крышей», — отмечают создатели.

Сюжет шоу основан на формате «распаковки», а с каждым новым уровнем повествования герои будут преображаться за счет приобретенных знаний. События развернутся вокруг обыкновенного мальчика, ставшего обладателем необычного приложения. Его любопытная сестра откроет подарок мальчика первой, и внезапно окажется внутри гаджета. Брату предстоит погрузиться в виртуальные миры, чтобы выручить девочку. Блогерша Хаметова станет проводником ребенка в цифровом пространстве.

Всего в Москве пройдет 32 шоу с 27 декабря по 7 января в пространстве VK Stadium.

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