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Звезда «Не родись красивой» Нелли Уварова о продолжении: «Не очень верю во вторые части»

Актриса Уварова заявила, что не читала сценарий продолжения «Не родись красивой»

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АМЕДИА

Актриса Нелли Уварова призналась, что еще не соглашалась на участие в продолжении сериала «Не родись красивой». Ее слова передает Telegram-канал Mash.

«Я знаю, что есть желание снимать [продолжение], но такое желание есть последние 17 лет. Мне обещали прислать сценарий для обсуждения. Пока нет сценария, я не могу даже приступать к переговорам. Не очень верю во вторые части», — призналась артистка.

Недавно корреспондент «Газеты.Ru» со ссылкой на главного режиссера телеканала СТС Антона Федотова сообщил, что СТС планирует возродить сериал «Не родись красивой».

Подробности сюжета сиквела не разглашались. Однако предполагалось, что, возможно, к своей вернется Нелли Уварова — именно картинку с ее персонажем, Катей Пушкаревой, показали на презентации.

«Не родись красивой», адаптация колумбийской теленовеллы «Я — Бэтти, дурнушка», выходил на российском телевидении в 2005-2006 годы. Главные роли в нем, помимо Уваровой, исполнили Григорий Антипенко, Петр Красилов, Ольга Ломоносова и другие.

Ранее стала известна дата выхода продолжения ситкома «Счастливы вместе».

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