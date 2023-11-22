Наталья Рудова рассказала, какими качествами должен обладать ее избранник

Актриса Наталья Рудова призналась, что ее будущий избранник должен быть харизматичным, красивым, талантливым и умным человеком. Об этом она рассказала в беседе с kp.ru.

Однако она уточнила, что пока ни в кого не влюблена. По ее словам, ее избранник должен также иметь хорошие чувство юмора и уровень достатка.

«Я не для того столько работаю, чтобы брать кого-то бедного и содержать. Как вы себе представляете вообще такую жизнь? Женщина, по вашему мнению, должна его содержать? Как она должна жить? Милый, ты посиди в своей нищете, чаечку с сухарями попей, а я на Мальдивы слетаю? Это ненормально. Пара должна состоять из плюс-минус одинаковых по уровню людей. Иначе пары не будет», — отметила Рудова.

Актриса добавила, что однажды она встречалась с молодым человеком, который только «начинал вставать на ноги», когда они познакомились. При этом он оказался перспективным и смог «вырасти».

До этого Наталья Рудова призналась, что пускала «грязные слушки» про бывших возлюбленных. Звезда считает, что после расставания лучше простить обиды экс-возлюбленным и оставить все в прошлом, однако можно «накидать что-нибудь на вентилятор». Несмотря на то, что Рудова, по ее заявлению, пускала слухи о бывших, она не считает месть правильным действием после разрыва.

Ранее Наталья Рудова раскрыла свои секреты красоты.