Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Стала известна дата выхода исторической драмы «1993» с Евгением Цыгановым

Фильм «1993» с Цыгановым и Вилковой выйдет 23 ноября

close
100%
Атмосфера Кино

Историческая драма «1993» выйдет 23 ноября. Об этом «Газете.Ru» сообщили представители онлайн-кинотеатра KION.

«1993» является экранизацией по мотивам одноименного романа писателя Сергея Шаргунова. В центре сюжета — семья физика Виктора Брянцева (Евгений Цыганов), который занимался разработкой лунохода, но в новой России стал укладчиком канализационных труб. Его жена Елена трудится с ним же в роли диспетчера и мечтает о собственном бизнесе.

Семья работников аварийной службы, воспитывающая дочь-подростка, оказывается по разные стороны баррикад во время массовых беспорядков в Москве осенью 1993 года. Напряжения в отношения супругов добавляет конфликт из-за решения Елены обменять московскую квартиру на деревянную дачу, рядом с которой живет успешное семейство.

Режиссер картины — Александр Велединский. В главных ролях — Евгений Цыганов («Нина», «Битва за Севастополь»), Екатерина Вилкова («Последний богатырь: Корень зла», «У людей так бывает»), Александр Робак («Снегирь», «Домашний арест»), Максим Лагашкин («Неличная жизнь», «Аритмия») и Александра Ребенок («Хороший человек», «Глухарь»).

Ранее названа дата выхода продолжения ситкома «Счастливы вместе».

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий