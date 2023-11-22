Стала известна дата выхода исторической драмы «1993» с Евгением Цыгановым

Историческая драма «1993» выйдет 23 ноября. Об этом «Газете.Ru» сообщили представители онлайн-кинотеатра KION.

«1993» является экранизацией по мотивам одноименного романа писателя Сергея Шаргунова. В центре сюжета — семья физика Виктора Брянцева (Евгений Цыганов), который занимался разработкой лунохода, но в новой России стал укладчиком канализационных труб. Его жена Елена трудится с ним же в роли диспетчера и мечтает о собственном бизнесе.

Семья работников аварийной службы, воспитывающая дочь-подростка, оказывается по разные стороны баррикад во время массовых беспорядков в Москве осенью 1993 года. Напряжения в отношения супругов добавляет конфликт из-за решения Елены обменять московскую квартиру на деревянную дачу, рядом с которой живет успешное семейство.

Режиссер картины — Александр Велединский. В главных ролях — Евгений Цыганов («Нина», «Битва за Севастополь»), Екатерина Вилкова («Последний богатырь: Корень зла», «У людей так бывает»), Александр Робак («Снегирь», «Домашний арест»), Максим Лагашкин («Неличная жизнь», «Аритмия») и Александра Ребенок («Хороший человек», «Глухарь»).

Ранее названа дата выхода продолжения ситкома «Счастливы вместе».