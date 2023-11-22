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Участница «Фабрики звезд» рассказала об операции из-за ошибки косметолога

Певица Алекса сообщила, что ей предстоит операция из-за собственной ошибки

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Gennadii Sergeev/Global Look Press

Певица Алекса сообщила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что ей предстоит операция.

Алекса не уточнила, что за операцию, однако отметила, что она произошла по ее ошибке. Звезда намекнула, что проблема может быть связана с косметологом. Она отметила, что очень важно найти хорошего специалиста, который не предложит «ничего лишнего».

Алекса также рассказала о своих походах к косметологу. Певица перешла на аппаратные процедуры.

«Мне очень нравится, как сейчас выглядит моя кожа. Не торопитесь закалывать, для начала все хорошенько изучите, прежде чем что-то колоть», — посоветовала артистка.

Алекса получила известность после участия в шоу «Фабрика звезд» в 2004 году. На проекте у нее завязались отношения с рэпером Тимати, однако позже пара рассталась. Певица прошла в финал программы, но не стала победительницей.

Алекса замужем за фитнес-тренером Вячеславом Дайчевым, они растят общую дочь Адриану, которая родилась 16 апреля 2021 года. Также у спортсмена есть сын Тимур от экс-невесты артистки балета Филиппа Киркорова Александры Сивковой.

Ранее Сябитова ответила на упреки в меркантильности.

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