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Павел Прилучный и Зепюр Брутян снимутся в романтическом фильме про жизнь семьи

Актеры Брутян и Прилучный вместе сыграют в комедии «Неприличные гости»

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пресс-служба PREMIER

Актер Павел Прилучный в своем Telegram-канале анонсировал съемки фильма «Неприличные гости», в котором он сыграет вместе со своей женой Зепюр Брутян.

«Мы приступили к съемкам проекта «Неприличные гости». Это уморительная и в то же время трогательная и вдохновляющая комедийная история о семейных взаимоотношениях на примере не одной, а даже трех семейных пар. Счастье сниматься вместе с женой, играем с Зепюр пару даже на площадке», — написал Прилучный.

Он назвал актерский состав комедии замечательным и добавил, что с ним будут сниматься Максим Лагашкин с Екатериной Сутуловой и Владимир Сычев с Яниной Студилиной. Он заявил, что «Неприличные гости» выйдут весной 2024 года и выразил мнение, что фильм фанатам придется по душе.

В настоящее время Прилучный живет с новой 27-летней избранницей Зепюр Брутян в Подмосковье. Они познакомились во время съемок фильма «В клетке» и поженились в августе 2022 года. В апреле 2023-го Прилучный стал отцом в третий раз, у него родился сын.

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