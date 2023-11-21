Спектакль по Гоголю отменили после критики от Z-каналов

Театр на Васильевском удалил из репертуара спектакль по произведению Николая Гоголя, поставленный режиссером Денисом Хуснияровым по пьесе номинантки «Золотой маски» 2022 года Аси Волошиной. Об этом сообщает «Деловой Петербург».

Как уточнили в пресс-службе учреждения, 29 ноября вместо спектакля состоится другой показ, на него зрители смогут попасть по уже купленным билетам.

Театр накануне подвергли критике Z-каналы патриотической направленности в Telegram. Они обратили внимание на позицию Волошиной в отношении специальной военной операции России на Украине.

«Мало того что театр на Васильевском кормит заукраинку, он еще и делает это извращенным образом, терзая нашего великого классика», — писал автор канала «Культурный фронт Z» в воскресенье, 19 ноября.

По словам замдиректора театра Аллы Юдиной, учреждение культуры уже не контактирует с драматургом.

«Никаких отношений с Волошиной у театра нет с 2018 года, когда с ней был заключен договор на адаптацию прозаического текста. Премьера спектакля состоялась в апреле 2019 года. Отчислений она не получает», — заявила Юдина, добавив, что театр не следит за жизнью Волошиной.

Недавно актер Андрей Соколов высказался о сорвавшем спектакль в Израиле актере Анатолии Белом.

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