Марина Кравец призналась, что ждет ребенка

Комикесса Марина Кравец рассекретила свою беременность на съемках шоу ТНТ «Лига городов». Об этом сообщает Super.ru.

Издание подчеркнуло, что звезда Comedy Club прилюдно рассказала о том, что ждет ребенка. Она добавила также, что не планирует выступать во время беременности.

Марина Кравец замужем за генеральным продюсером ТНТ Аркадием Водаховым. Они познакомились в Санкт-Петербургском государственном университете, где оба играли в КВН. В 2013 году юмористка вышла замуж за Водахова. Свою первую беременность артистка скрывала и не отвечала на вопросы поклонников.

Слухи о скором пополнении в семье появились в феврале 2020 года, однако телеведущая никак на них не реагировала, но о рождении дочери Вероники сама сообщила в соцсетях — Марина Кравец впервые стала матерью в 35 лет.

В феврале комикесса призналась, что стала более эмпатичной после рождения дочери.

«Теперь в каждом человеке, собеседнике вижу маленького ребенка. Это удивительно! «Ой, а ведь он же тоже когда-то был малышом...» Такая вот перестройка мышления», — призналась артистка.

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