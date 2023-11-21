Стилист Бородиной рассказал о ее уникальном таланте

Телеведущая Ксения Бородина имеет уникальный талант — умеет правильно покупать вещи. Об этом kp.ru рассказал ее стилист, Алеко Надирян.

«Она отлично делает селекцию в магазинах, и это здорово. А я, как стилист, просто корректирую сочетание этих вещей. Сейчас стиль моей подопечной мне нравится», — поделился эксперт.

Сама телеведущая отметила, что иногда у нее возникают споры со своим стилистом. По ее словам, для нее может быть сложно решиться на эксперименты, потому что она «консерватор во многих вопросах».

«Но в конечном итоге нужно для себя понять, что попала в руки к профессионалу, и в каких-то вопросах необходимо не спорить, а просто доверять», — сказала Бородина.

Она также отметила, что в России достаточно непросто пойти на эксперименты со стилем, потому что чаще всего они сопровождаются критикой.

Накануне Ксения Бородина заявила, что лучше выходить замуж после нескольких лет отношений. По ее мнению, можно избежать больших рисков расставаний, если пара уже находится в отношениях не меньше двух лет. Она уточнила, что это сугубо ее личное мнение.

Ранее Бородина рассказала, почему бросила пить.