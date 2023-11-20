Елена Малышева рассказала об ухудшении самочувствия матери

Врач и телеведущая Елена Малышева рассказала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что у ее 90-летней матери Галины Морозовой ухудшилось состояние здоровья.

Малышева заявила, что у родительницы «слабеет разум». Она сообщила, что мать впервые не смогла сесть в машину.

«Дома разум мамы потихоньку слабеет. Развлекаю дома маму, как могу. Мама совсем не может опереться о ноги, это полный парапарез. Ни во что плохое не хочется верить», — поделилась врач.

Парапарез — это состояние, при котором наблюдается слабость мышц обеих верхних или обеих нижних конечностей.

По словам Малышевой, она делает все возможное, чтобы поддерживать работу мозга матери. Она созванивается с членами семьи и просит их делиться с родственницей хорошими воспоминаниями.

В декабре 2022 года Малыша призналась, что уже несколько лет страдает от болезни. У телеведущей мигрень. По словам врача, данное состояние было у всех женщин в ее семье по линии матери. Малышева отметила, что даже обезболивающие таблетки не помогали справиться с головной болью.

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