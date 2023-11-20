Стало известно, что Киркоров задолжал налоговой многомиллионную сумму

Певец Филипп Киркоров задолжал налоговой службе долг суммой 5,5 млн рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным Telegram-канала, всего Киркоров должен 5 587 333 рубля. Как отметило издание, две недели назад долг был в два раза меньше.

В 2022 году Киркоров оспаривал в суде ошибку при подсчете налогов на его квартиру в центре Москвы. Как заявлял адвокат звезды, у артиста обнаружили «лишние долги» в размере 4 млн рублей.

В апреле 2023 года Telegram-канал Mash сообщил, что у артиста хотят отсудить 4,5 млн рублей. Иск подала фирма «Культурная служба» — организатор шоу, сорванного из-за протестовавших против номера Киркорова с крестом активистов. Выступление состоялось в феврале этого года. Уточняется, что фирма потратила крупную сумму на организацию концерта, который не состоялся в срок.

В том же месяце адвокат Киркорова Александр Добровинский подтвердил, что против артиста действительно подали иск за срыв концерта в Воронеже. Позже адвокат сообщил об отзыве иска против певца.

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