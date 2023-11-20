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Сказка «По щучьему велению» собрала 2 миллиарда рублей в прокате

Фильм «По щучьему велению» во второй раз стал лидером проката в РФ

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Кадр из фильма «По щучьему велению»

Фильм-сказка «По щучьему велению» преодолел планку сборов в 2 млрд рублей. Об этом сообщает «Бюллетень кинопрокатчика».

Картина Александра Войтинского за минувшие выходные заработала еще около 206 млн рублей.

По сюжету фильма Емеля случайно вытаскивает из реки волшебную щуку, которая может исполнить любые три его желания. Два желания Емеля тратит сразу, а третье оставляет на потом. Когда он влюбляется в царевну Анфису, щука превращается в красивую девушку Василису и помогает ему.

На втором месте оказалась семейная комедия «Моя ужасная сестра 2» с 21 млн рублей. В семействе главных героев рождается еще одна девочка, а старшим сестра приходится справляться с новыми поводами для бунта.

Другая отечественная комедия «Папаша в бегах» собрала только 16 млн рублей и заняла четвертое место среди самых популярных фильмов уикенда в прокате.

Накануне режиссер нового «Домовенка Кузи» рассказал о работе над фильмом.

Ранее певице Тейлор Свифт стало плохо на концерте в Бразилии.

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