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Режиссер нового «Домовенка Кузи» рассказал о работе над фильмом

Режиссер Лакисов: герой фильма «Домовенок Кузя» будет отличаться от советского

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Кинокомпания братьев Андреасян

В России в скором времени начнутся съемки игрового полнометражного кино, главным героем которого станет домовенок Кузя. О работе над фильмом «Домовенок Кузя» в интервью «Пятому каналу» рассказал российский режиссер, основатель студии 3D-анимации Виктор Лакисов.

По его словам, новый герой будет отличаться от кукольного героя советского мультика. Он приобретет совершенно новые, уникальные черты.

«Это очень процесс интересный, долгий. И, как ни странно, этим должны уметь заниматься все, кто в индустрии кино. Обычные сценаристы, потому что, а как можно написать сценарий, не разработав персонажа. Как можно режиссировать кино, не зная, как этот персонаж, кто он, какие у него мотивы, какие у него страхи? Даже если это виртуальный… тем более, виртуальный. Этими навыками должны обладать теоретически все. Но, по факту, нет, не все. Я ими обладаю. Моя особенность, скажем так», — поделился режиссер.

В конце октября сообщалось, что «Кинокомпания братьев Андреасян» начала съемки фильма «Домовенок Кузя» на основе детского произведения Татьяны Александровой. Главные роли в фильме сыграют Марк Богатырев, Софья Петрова, Алика Смехова, Евгения Малахова, Олег Комаров и Алексей Гаврилов. Сам Домовенок будет анимированным персонажем, как и его друг — домовой Нафаня. Фильм выйдет в прокат в 2025 году.

Ранее режиссер «Брата 3» не исключил смену названия фильма.

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