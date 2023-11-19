Фильм «По щучьему велению» стал восьмым отечественным проектом, собравшим 2 млрд рублей

Фильм «По щучьему велению» собрал 2 млрд рублей в отечественном прокате за 25 дней. Об этом сообщает «Бюллетень кинопрокатчика».

Сейчас кассовые сборы картины составляют 2 000 556 744 рублей, согласно данным ЕАИС. Сюда входят также деньги от предпродаж билетов на ближайшие дни.

Тем самым лента стала восьмой российской картиной, преодолевшей рубеж в 2 млрд рублей. Среди других — «Вызов» (2,14 млрд рублей валовых сборов), «Чебурашка» (6,8 млрд), «Холоп» (3,1 млрд), «Движение вверх» (2,97 млрд), «Т-34» (2,3 млрд), «Последний богатырь: Посланник тьмы» (2,2 млрд) и «Последний богатырь: Корень зла» (2,05 млрд).

Премьера сказки «По щучьему велению» состоялась 26 октября. По ее сюжету простак Емеля случайно вытаскивает из реки волшебную щуку, которая готова исполнить три его желания. Два желания он тратит впустую, а третье сохраняет. Когда Емеля влюбляется в царевну Анфису, щука, обернувшаяся в девушку Василису, помогает ему добиться руки девушки.

Режиссерское кресло проекта «По щучьему велению» занял Александр Войтинский («Призрак»). Главные роли в фильме исполнили Никита Кологривый («Майор Гром: Чумной Доктор»), Мила Ершова («Трудные подростки») и Алина Алексеева («Елки-иголки»).

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