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Лариса Гузеева высказалась о неудачных браках Гарика Харламова

Актриса Лариса Гузеева посоветовала Харламову отказаться от брачного контракта

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_larisa_guzeeva_/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Телеведущая Лариса Гузеева на шоу «Кстати» от Medium Quality и «VK Видео» обратилась к возлюбленной Гарика Харламова Катерине Ковальчук.

«Кать, слушай! Ты классная девочка. Если бы я была Гариком, я бы тебе заранее все это отдала, потому что ты красавица и для тебя не жалко ничего!» — воскликнула Гузеева.

На подобные рассуждения телеведущую навел шуточный вопрос ведущего Азамата Мусагалиева, который напомнил Гузеевой о двух неудачных браках и двух скандальных разводах юмориста. Мусагалиев также пошутил, что его коллега при разводе постоянно устраивает споры на тему дележки имущества.

В связи с этим комик спросил у Гузеевой, как Харламову аккуратно завести разговор о брачном контракте. Сам юморист слова актрисы поддержал и тоже выразил мнение, что ему не нужен никакой договор с Ковальчук.

Ранее Гузеева и Харламов помирились после вражды из-за шуток комика.

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