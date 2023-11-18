Фанатка пришла на концерт Тейлор Свифт и умерла

Певица Тейлор Свифт у себя в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) рассказала, что умерла фанатка, которая пришла на концерт ее тура Eras в Бразилии. Об инциденте в Рио-де-Жанейро также сообщает Daily Mail.

По словам Свифт, девушка почувствовала себя плохо на стадионе еще до начала шоу.

«Поверить не могу, что пишу это, но с разбитым сердцем вынуждена сообщить, что мы потеряли фанатку сегодня перед моим шоу. Словами не передать, в каком я отчаянии, не знаю ничего кроме того, что она была невероятно красива и очень молода», — написала звезда.

Бразильская пресса рассказала, что погибшую звали Ана Клара Беневидес, ей было 23 года. Девушке могло стать плохо из-за жары и духоты на стадионе, у нее случился сердечный приступ. Смерть наступила в больнице после госпитализации.

Во время концерта Свифт бросила со сцены бутылку с водой другой фанатке, которой стало плохо, и приостановила шоу, чтобы потребовать от организаторов выдать воду собравшимся.

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