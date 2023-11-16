Жена рэпера ST раскрыла имя будущего ребенка

Модель и блогерша Ассоль Васильева рассказала в беседе с Voice, что планирует назвать будущую дочь Эльзой.

Васильева отметила, что имя малышке придумал ее муж, рэпер ST (Александр Степанов). Сам артист заявил, что назовет дочь Ольгой — в честь артистки Ольги Бузовой. Жена певца уточнила, что это шутка.

«Ведь это и оставят, ты же понимаешь», — обратилась к супругу блогерша.

Ассоль Васильева и рэпер ST (Александр Степанов) поженились в 2015 году, а через шесть лет обвенчались в Грузии в церкви Джвари. Они впервые стали родителями в 2020 году. У них родилась дочь Эстель. В августе блогерша и артист сообщили, что вновь ждут пополнение в семье.

В октябре Васильева призналась, что будет рожать в России. Она заявила, что в этой стране лучшая медицина. По словам модели, других вариантов просто нет. Звезда отметила, что несмотря на беременность, старается сохранять активный образ жизни.

В том же месяце Васильева рассказала, что рэпер Джиган и его супруга Оксана Самойлова благословляют ее на детей при каждой встрече. По ее словам, благословения работают.

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